CIES – Migliori settori giovanili, comanda l’Ajax. Inter quinta in Italia

Il club olandese vanta 81 giocatori formati nel proprio vivaio nei 31 principali campionati europei. I nerazzurri a quota 15

Il CIES Football Observatory ha stilato la classifica dei migliori settori giovanili d’Europa, basandosi sul numero di calciatori che ogni club ha lanciato tra quelli che attualmente militano nei club delle principali 31 divisioni calcistiche europee. A livello globale, comanda l'Ajax che ha formato 81 giocatori attualmente attivi in ​​questi campionati, sei in più dello Shakhtar Donetsk e 11 in più rispetto a Sporting Lisbona e Dinamo Kiev, al terzo posto in classifica.