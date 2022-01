CIES – Giovani talenti fuori dalle leghe top, in lista anche Esposito e Gnonto

L'attaccante del Basilea è fra i primi tre nel suo ruolo secondo i parametri dell'osservatorio

Nel suo nuovo report settimanale, l'Osservatorio Calcistico del CIES ha stilato la graduatoria dei migliori 100 giocatori nati dal 2002 in poi tra quelli appartenenti ai club dei 31 campionati europei più importanti oltre i Big 5 – sulla base dell’indice InStat. Si tratta di un algoritmo che prende in considerazione le prestazioni sul campo dei calciatori a seconda del loro ruolo e del livello generale delle partite a cui hanno preso parte. Tra gli attaccanti, un posto nella top 3 è riservato a Sebastiano Esposito, il giovane di proprietà dell'Inter ora al Basilea. In graduatoria anche un'altra vecchia conoscenza nerazzurra, Wilfried Gnonto dello Zurigo.