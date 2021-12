Cies – Bastoni vale più di 60 mln: è tra gli U23 più quotati nelle leghe top 5

Solo Garcia, Gvardiol e De Ligt valgono più del difensore centrale dell'Inter tra i giovani dei principali campionati

Nel suo nuovo report settimanale, l'Osservatorio calcistico del Cies ha individuato i giocatori Under 23 più di valore all'interno delle principali leghe europee, il cui valore è stato calcolato in base al proprio algoritmo. In base ai calcoli, tre giocatori potrebbero essere acquistati per somme superiori ai 150 milioni di euro: si tratta di Erling Haaland (Borussia Dortmund), Vinícius Júnior (Real Madrid) e Phil Foden (Manchester City). Tra i difensori centrali, Alessandro Bastoni occupa il quarto posto assoluto con un valore stimato superiore ai 60 milioni, alle spalle di Eric Garcia, Josko Gvardiol e Matthijs de Ligt.