Il direttore commerciale e marketing della Serie A, Michele Ciccarese, a margine dell'evento di New York della Lega Serie A ha confermato l'intenzione di portare entro un paio di anni il massimo campionato italiano negli Stati Uniti: "Sì, ci piacerebbe farlo; stiamo lavorando in merito, ma ci sono barriere che dobbiamo superare", ha detto Ciccarese ai giornalisti nelle parole riportate dal quotidiano britannico Guardian. Ciccarese ha anche aggiunto che le eventuali problematiche sono legate alla programmazione, come il coinvolgimento dei club nelle competizioni europee infrasettimanali e la potenziale pressione sui giocatori. "Chissà, forse in una finestra di uno o due anni potenzialmente vedremo la Serie A negli States, se arriveranno le autorizzazioni. È sempre una corsa a cercare di essere il trendsetter, perché poi arrivano i follower e il trendsetter è chi ne trae vantaggio", ha però aggiunto fiducioso.

Ovviamente, bisognerà rispettare qualche parametro: "Il tutto dovrebbe essere fatto in un modo che abbia senso per il club senza dimenticare i tifosi... Non puoi giocare un derby Inter-Milan in America perché i tifosi in Italia si arrabbierebbero molto. Quella partita ha un grande significato in Italia. Quindi dobbiamo organizzare tutto in un modo che sia rispettoso del nostro pubblico".