La direttrice del Museo Egizio di Torino e membro del board FIFA Evelina Christillin, presente alla 'Milano Football Week', si è espressa sullo stato di salute del calcio italiano: "Non è proprio tutto da gettare, ma se guardiamo i conti sappiamo quanto perde la Serie A. Il vero problema del calcio professionistico è la divaricazione sempre più alta tra costi e ricavi, costi dovuti al 99% a stipendi e commissioni per agenti. Per quanto si provi a mettere limitazioni, il divario è grosso.

E una delle ragioni principali della nascita della Super League era proprio il fatto di poter sanare i bilanci delle 12 iscritte. Il problema è quello lì, ma se uno sa gestire bene, come dimostra il Napoli, i risultati arrivano. A volte si perde un po' la testa".