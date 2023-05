"Juve senza Agnelli? Non sono nella testa di Elkann, non c'è una società al mondo che abbia una proprietà da cent'anni come la Juve. Basta vedere qui a Milano e a Roma, club venduti a fondi che non si sa che faccia abbiano. Business is business, ma mi auguro di no. Se arriverà una buona offerta, la valuterà". Evelina Christillin, membro Fifa in quota Uefa e grande tifosa bianconera, parla così durante il suo intervento all'evento 'Il Foglio a San Siro'.