Christillin: “Commisso si è fatto i conti bene. All’Inter lavoro straordinario di Marotta”

"L'acquisto di Vlahovic una sorpresa, spero la Juve arrivi quarta. L'Inter è decisamente avanti"

Intervenuta ai microfoni di 'Maracanà' sulle frequenze di TMW Radio, Evelina Christillin, rappresentante UEFA nel consiglio FIFA nonché vicina all'ambiente Juventus, si è detta contenta dell'arrivo a Torino di Dusan Vlahovic: "Sì, è chiaro che in un momento in cui la Juventus sembrava aver imboccato una parabola discendente, con risultati non ottimali e bilanci non ottimi, è arrivato lui. Questa è stata una sorpresa, non me lo aspettavo. È un investimento, è un giovane di classe. Un affare per la Fiorentina? Non c'è alcun dubbio, l'affare lo ha fatto. Commisso non è uno sprovveduto. Sapeva che poteva prendersi qualche insulto dai tifosi, ma i conti se li è fatti bene. È un risultato di bilancio non indifferente. La Juventus ha appena fatto un secondo aumento di capitale di 400 milioni".