Christiansen, ds Copenaghen: “Eriksen qui? Ha altre priorità nella vita”

Parla il dirigente del club danese: "Non posso dire se ha detto no alla nostra squadra"

Peter Christiansen, direttore sportivo del Copenaghen, allontana il sogno impossibile Christian Eriksen. Interpellato circa un possibile interesse del club nei confronti del calciatore, Christiansen ribatte: "Parliamo del giocatore di livello mondiale Christian Eriksen? Se ci piacerebbe vederlo al Copenhagen? Sei interessato allo sport, quindi probabilmente puoi capire cosa penso... Però ha delle priorità completamente diverse nella sua vita e la sua vita calcistica non è finita, quindi probabilmente non si avvererà in questo giro. Se ha detto lui no al Copenaghen? Non posso dirlo, e nemmeno posso dire se ci ho provato...", le parole riportate da TipsBladet.