Giornata spartiacque per la lotta salvezza? Alla vigilia della gara contro la Fiorentina, il tecnico del Parma Cristian Chivu non vuole pensare alle altre squadre spiegando che l'atteggiamento giusto è quello visto la scorsa settimana nella partita contro l'Inter: "Nessuno avrebbe scommesso sul nostro pareggio contro l'Inter. Abbiamo guadagnato un punto. Per questo dobbiamo guardare solo a noi, avere l'atteggiamento giusto e la mentalità corretta".

Dal suo arrivo contro le difese a tre vi siete adattati all'avversario, domani ci aspettiamo qualcosa di simil?

"Lo abbiamo fatto anche a Verona, chiedendo a Pontus Almqvist un sacrificio. Contro l'Inter non lo puoi mascherare, devi andare a carte scoperte. Noi siamo pronti a tutti, abbiamo lavorato preparando diversi moduli sia in fase offensiva che difensiva".