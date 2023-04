>Intervistato dal portale romeno ProSport, l'ex portiere di Ajax e Roma Bogdan Lobont commenta con toni entusiasti la possibilità di vedere Cristian Chivu diventare allenatore dell'Inter in luogo di Simone Inzaghi: "Sono il suo sostenitore numero uno. Per lui sarebbe naturale andare all'Inter. Mancanza di esperienza? Ebbene, che esperienza aveva Vincenzo Montella quando è arrivato a Roma? Oppure Andrea Stramaccioni, che esperienza aveva quando è arrivato alla panchina dell'Inter? Sono stato molto felice quando ho visto che era cercato dalla prima squadra e lo vedo come una cosa normale. Spero che possa allenare ad un livello così alto",