Siparietto a Sky Sport tra Paolo Di Canio e Beppe Bergomi durante Sky Calcio Club. Nel momento in cui si è parlato di Federico Chiesa, l'ex attaccante della Lazio si è rivolto sorridendo allo "Zio".

"Non è fuori rosa ufficialmente, no? Staranno trattando "Zio", non fare il furbino...", le parole di Di Canio.

"Certo, ormai è rottura...", la risposta di Bergomi.