Chiellini: “Juve un po’ in tempesta, ma la nave arriverà in porto”

Le parole del capitano bianconero sul difficile inizio della squadra di Allegri

Un inizio stagionale lontano dagli auspici e dai pronostici quello della Juventus di Massimiliano Allegri, dodicesima in classifica con una sola vittoria ottenuta fino a questo momento al cospetto dei due pari e dei due ko in cinque gare. A parlare di questo periodo evidentemente in difficoltà è il capitano Giorgio Chiellini che, presente all'Italian Tech Week, ha detto: "Bisogna riuscire a mantenere la nave salda in un mare in tempesta. Siamo un po' in tempesta, ma in porto la nave ci arriverà. Se un po' ammaccata o a vele spiegate lo vedremo, ma in porto arriverà. Come in tutte le cose ci vuole tempo per trovare un equilibrio. Quando ci sono grossi scossoni, ambientali come un terremoto e non, ci vuole un po' di tempo per assestarsi e per ripartire. Purtroppo nel mondo di oggi non c'è pazienza".