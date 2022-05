Dopo aver ricevuto l'abbraccio dell'Allianz Stadium per i 17 anni di onorata carriera con la Juve, Giorgio Chiellini ha spiegato i motivi che lo hanno convinto a separarsi momentaneamente dalla Vecchia Signora: "Quando arrivi alla fine è così, ho sempre sognato di lasciare a un livello alto. Ho percepito, in questa stagione, di non poterlo mantenere per 30-40 partite come la squadra aveva bisogno. E toglievo spazio alla crescita di altri", ha detto il difensore a Rai Sport. Prima di indicare i due giocatori che raccoglieranno la sua pesante eredità: "L'anno prossimo anno Matthijs (De Ligt, ndr) e Bastoni, quelli che prenderanno la mia eredità tra Juventus e Nazionale, aumenteranno il loro livello. Sono certo di avergli lasciato qualcosa, sono contento che Basto mi abbia scritto ma è giusto che si prendano loro la scena".