Presente al Business of Football Summit del Financial Times in scena a Londra, l'head of Football Institutional Relations della Juventus, Giorgio Chiellini ha risposto a proposito del tanto discusso calendario intasato, problema sollevato da diversi protagonisti che in Italia grava sull'Inter più di altri per via dei vari impegni su più fronti, Mondiale per Club a giugno compreso: "Il calendario è completamente affollato, ma quello che non è facile è trovare una soluzione in cui tutti gli stakeholder siano contenti. Quello che dovremmo fare è sederci ad un tavolo e cercare di trovare un modo di migliorare la situazione. Serve la volontà di trovare una soluzione a lungo termine, perché se guardiamo ora al calcio è difficile trovare belle partite e una forma ottimale nei calciatori".

"Se chiedessi a un calciatore se preferisce giocare partite di campionato o più partite europee cosa pensi che risponderebbe? È ovvio che si preferisca giocare contro le migliori squadre del mondo come il Real Madrid, e non le partite di campionato. Vuoi giocare il 30% in meno e guadagnare meno? La risposta la conoscete. Non è facile per nessuno stakeholder trovare una soluzione - ha continuato -. Quello che suggerisco è avere una conversazione comune ad un tavolo. Ma se nessuno accetterà di 'perdere' in parte, non ci risolverà un problema in futuro. Credo sia molto difficile fare marcia indietro con meno partite a livello internazionale e che la soluzione sia una migliore redistribuzione" riporta Calcio e Finanza.