Chelsea, Granovskaja convoca Lukaku: Pastorello auspica le scuse del belga

Domani il giocatore incontrerà i vertici del club. Che dal canto loro non pensano ad una sua cessione già questo mese

Oltretutto, Marina Granovskaja, plenipotenziaria dei Blues, non prende minimamente in considerazione la cessione dell'ex interista che è stato convocato per domani nella sede societaria: potrebbe essere il giorno delle scuse, auspicate anche dal suo agente Federico Pastorello, che lavora da giorni per ricucire lo strappo tra Lukaku e il Chelsea.