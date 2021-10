Champions, Vinicius jr. vince il premio ‘goal of the week’: battuto Edin Dzeko

La serpentina vincente del brasiliano ha ottenuto più voti nel sondaggio lanciato su Uefa.com

La serpentina vincente di Vinicius Jr, che è valsa il momentaneo 3-0 del Real Madrid contro lo Shakhtar, è stata premiata come 'goal of the week' di Champions dagli utenti che hanno votato su Uefa.com. La prodezza del brasiliano ha battuto la volée di Edin Dzeko in Inter-Sheriff 3-1, il tiro al volo di Naby Keita in Atletico-Liverpool 2-3 e il piazzato di Paulinho che ha fissato sull'1-4 il risultato di Besiktas-Sporting Lisbona.