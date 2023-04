Intervenuto in una videochat con i tifosi del Milan in Ucraina, Paolo Maldini ha svelato un curioso retroscena legato ad un contatto telefonico avuto con l'ex tecnico rossonero Carlo Ancelotti, oggi alla guida del Real Madrid: "Mi ha telefonato dicendomi: 'Paolo, ci vediamo a Istanbul, sì?'. Ma sapete qual è il problema? Che anche Ancelotti, che adesso è al Real, ha una questione in sospeso a Istanbul", ha affermato Maldini, come riportato da La Repubblica. Sarà impresa difficile, che passa dal confronto col Napoli e da un potenziale derby con l'Inter in semifinale, ma Maldini vuole dare una speranza: "Ci piace sognare. Senza il sogno, probabilmente avremmo vinto meno Champions.