L'ultimo turno preliminare di Champions League vede le formazioni impegnate alla ricerca di un posto alla fase a gironi, con alcune gare molto interessanti come quella disputata questa sera ad "Ibrox" tra Rangers e PSV. Match dai ritmi molto elevati e che, nonostante il predominio territoriale degli olandesi, si è concluso sul 2-2, con l'ex Cremonese Dessers sugli scudi per i padroni di casa con due assist per le reti di Sima e Matondo. Per la formazione di Eindhoven sono andati a segno Sangare e de Jong.

Le altre due gare hanno visto i successi per 1-0 dei campioni del Belgio dell'Anversa, impegnati sul proprio campo contro i greci dell'AEK Atene, e la vittoria in trasferta del Copenaghen, che ha sfruttato l'autogol di Racovitan per espugnare il campo dei polacchi del Rakow per portarsi in vantaggio in vista del ritorno da giocare in Danimarca.