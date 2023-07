Si sono disputate stasera le prime sfide valide per l'andata del secondo turno di qualificazione alla Champions League 2023/24. Mastica amaro il Galatasaray di Nicolò Zaniolo che a Vilnius va sotto poi scavalca lo Zalgiris per farsi raggiungere sul 2-2 in pieno recupero. Vittorie nette per Dinamo Zagbaria, Panathinaikos e Copenaghen.

Ecco i risultati:

HJK - Molde 1-0

Zalgiris - Galatasaray 2-2

Dinamo Zagabria - Astana 4-0

Dnipro - Panathinaikos 1-3

Servette - Genk 1-1

Zrinjski - Slovan Bratislava 0-1

Breidablik - Copenaghen 0-2