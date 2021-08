Champions League, la Stella Rossa di Stankovic eliminata nei preliminari

Dopo l'1-1 dell'andata, lo Sheriff Tiraspol passa di misura al ritorno e passa il turno

Beffa per la Stella Rossa di Dejan Stankovic. La formazione serba è stata eliminata nei preliminari di Champions League per mano dello Sheriff Tiraspol. Dopo l’1-1 dell’andata, il gol di Arboleda nel finale di primo tempo decide la doppia sfida e elimina la formazione del Drago. Nell’altra gara, lo Slavia Praga vince ma non riesce a ribaltare il risultato dell’andata: a passare il turno è il Ferencvaros.