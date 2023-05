La UEFA ha lanciato l’invito alle sue Federazioni associate a presentare un’offerta per ospitare gli ultimi atti dei suoi tornei: Champions League, Europa League, Conference League e Women’s Champions League per le edizioni 2026 e 2027. L'invito avrà scadenza il prossimo 17 luglio alle 12. Di recente si era parlato della possibilità che la finale di Champions League fosse organizzata negli Stati Uniti d’America, un’idea che solleticava la fantasia del presidente UEFA Aleksander Ceferin. Ipotesi che sembra scongiurata, almeno a giudicare dall’offerta, che prende in considerazione solamente le Federazioni che fanno parte del continente europeo.

Il processo di offerta prenderà il via con la scadenza del 17 luglio e si concluderà nel maggio del 2024, quando saranno annunciate le sedi delle finali per i due anni in questione.