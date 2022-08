Si allontana la possibilità per lo Sheriff Tiraspol di tornare nella fase a gironi di Champions League: la formazione moldava è stata infatti sconfitta in casa nell'andata del terzo turno dei preliminari dai cechi del Viktoria Plzen per 2-1. Thomas Chory e Pavel Bucha hanno ribaltato l'iniziale vantaggio dei padroni di casa firmato da Ibrahim Akanbi. Colpo esterno anche per la Dinamo Zagabria che con lo stesso punteggio si impone sul Ludogorets. Può ancora continuare a sognare l'Union Saint-Gilloise: la matricola belga ha superato per 2-0 i Glasgow Rangers, mentre il Benfica non ha lasciato al Midtjylland uscito sconfitto per 4-1 dal Da Luz. Il PSV Eindhoven strappa infine il pari per 1-1 al Monaco al Louis II.