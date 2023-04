Lo splendido tiro a giro al sette di Rodri, che ha dato il la al trionfo del Manchester City sul Bayern Monaco (3-0), è stato votato come il gol più bello del primo round dei quarti di finale di Champions League. Lo spagnolo si è aggiudicato il 'goal of the week' UEFA battendo gli altri tre candidati: Barella (1-0 vs Benfica), Asensio (2-0 vs Chelsea) e Bennacer (1-0 vs Napoli).