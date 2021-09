Champions, colpo dello Sheriff: De Zerbi ko. BVB ok: 2-1 al Besiktas

Shakhtar battuto 2-0 all'esordio, tutto facile per Haaland (in gol) a Istanbul

Risultato a sorpresa nella prima tornata di match del mercoledì di Champions League: lo Sheriff Tiraspol ha superato 2-0 lo Shakhtar di Roberto De Zerbi conquistando la sua prima, storica vittoria nella competizione: decisivi i gol di Traore e Yansane che valgono il momentaneo primato nel girone D, in attesa dell'epilogo di Inter-Real. Tutto come da copione, invece, a Istanbul, dove il Borussia Dortmund supera 2-1 il Besiktas in virtù delle reti di Bellingham e Haaland (di Montero la segnatura turca).