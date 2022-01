C&F – Inter a un passo da Gosens, l’impatto a bilancio dell’affare

Colpo vicino per il club nerazzurro, ecco quanto potrebbe essere l'impatto sul bilancio

Redazione FcInterNews

L’Inter è ormai a un passo da Robin Gosens. Calcioefinanza.it prova a spiegare quale sarà l’impatto a bilancio dell’affare: “Il modo in cui il costo del calciatore sarà iscritto a bilancio dipenderà dalle tempistiche e dalle condizioni necessarie a fare scattare l’obbligo di riscatto, un po’ come nel caso dell’affare Correa. Se le condizioni fossero semplici da raggiungere o addirittura certe (ad esempio alla prima partita dell’Inter nella stagione 2022/23), il club nerazzurro potrebbe iscrivere Gosens a bilancio già dall’esercizio in corso comprendendo anche il costo del prestito: in questo caso, l’Inter avrà maggiori costi per circa 5 milioni di euro per i restanti sei mesi del 2021/22 (ingaggio lordo pari a 2,31 milioni e ammortamento pari a 2,7 milioni), con un costo annuo a partire dal 2022/23 pari a 10,1 milioni (di cui 4,6 milioni per l’ingaggio lordo e 5,55 milioni di ammortamento).

Diverso il caso, invece, di condizioni non facili per far scattare l’obbligo. In quella situazione, l’Inter si troverebbe a dover iscrivere a bilancio il calciatore soltanto nel momento in cui scatterà effettivamente l’obbligo. E in questo caso le ipotesi sono diverse: se ad esempio scattasse all’inizio della prossima stagione, l’Inter iscriverà a bilancio per questo esercizio un costo prestito di 3 milioni e sei mesi di ingaggio lordo, pari a 2,31 milioni: in totale un impatto di 5,31 milioni sul bilancio che si chiude al 30 giugno 2022.

Nel caso di riscatto dopo l’1 luglio 2022, la cifra a bilancio nell’esercizio 2022/23 sarebbe così pari a 5,5 milioni di quota ammortamento (senza considerare gli eventuali bonus) sommati a 4,63 milioni di ingaggio lordo (anche in questo caso considerando la quota fissa dello stipendio), per un totale di 10,13 milioni di euro. Va sottolineato che – se confermato – il costo del prestito potrebbe anche essere spalmato sui 18 mesi e pesare dunque per una quota inferiore nella stagione in corso”, si legge.