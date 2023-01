Anche Graziano Cesari non ha alcun dubbio: il fischio di Sacchi che ha cancellato il 3-1 di Acerbi in Monza-Inter è uno degli errori più gravi dall'inserimento del VAR. "C'è evidente imbarazzo, ma c'è anche molta delusione e amarezza perché questo è uno dei più gravi errori da quando è stato istituito il VAR. Fischiare prima della conclusione dell'azione, se si segna una rete, non si avalla tutto quello che è stato fatto nei cinque anni precedenti.

La settimana prossima non sarà designato, ma ricordiamoci di Serra, in un caso totalmente diverso perché Serra in quel caso non ha accordato una norma del vantaggio, ha pagato per 7 mesi prima di rivedere la Serie A. Quello di Sacchi è un errore grossolano, sbaglia totalmente".