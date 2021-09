Cesari: “Fabbri e Maresca bocciati. Gol viola da annullare e non solo…”

La moviola dell'ex arbitro sulle reti Mediaset

Alessandro Cavasinni

Nella moviola durante 'Pressing', Graziano Cesari boccia in modo deciso l'operato di arbitro e VAR in Fiorentina-Inter. "Prestazione assolutamente negativa per Fabbri e per il VAR Maresca. Ci ha colpito la difformità di valutazione nella stessa partita - spiega l'ex arbitro -. Al 20', Vlahovic viene spinto alle spalle da De Vrij e viene fischiato fallo. Dopo 3 minuti, però, all'origine del gol di Sottil, c'è un fallo evidente di Gonzalez su Skriniar che è in vantaggio e viene caricato pesantemente sulla schiena. Queste sono immagini che ha anche il VAR, dunque all'errore di Fabbri sommiamo anche quello di Maresca. Si parla di un contatto di una spalla contro una schiena, su un giocatore che è in elevazione e quindi non in equilibrio. È un errore chiaro ed evidente per tutti, indiscutibile".

E non finisce qui. "La serata negativa dei Fabbri continua. Al 36', fallo di mano netto di Biraghi che in modo volontario ferma la palla di Lautaro. Fabbri non sa quale decisione prendere e improvvisamente scappa via in mezzo alle proteste dell'Inter. Il VAR verifica che il fallo è fuori area, ma resta l'errore nel non fischiare una punizione dal limite dell'area con annesso giallo per Biraghi".

Infine, il rosso a Gonzalez. "Al 78' doppio giallo all'argentino. Ma la trattenuta di Bastoni è prolungata e plateale, quindi andava ammonito. Gonzalez ha sbagliato, non ha giustificazioni, ma ci vuole più attenzione in queste situazioni. Qui l'arbitro può anche andare via: se ricordate, criticammo Taylor dopo il rosso a Vidal in Inter-Real...".