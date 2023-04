La ricerca vana del gol perduto da parte di Romelu Lukaku ha origini ben definite, secondo l'ex interista Cesar: "Dopo un infortunio così al belga manca il ritmo di gioco, in più la squadra attorno a lui non gira come succedeva ai tempi di Conte - le parole del brasiliano alla 'Domenica Sportiva' -. Davanti alla porta commette errori clamorosi a livello tecnico, i compagni non possono dargli palloni migliori di quelli che gli danno. Dovrebbero segnare per lui".