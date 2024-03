L'ex difensore Cesar si è concentrato sull'universo nerazzurro ai microfoni di TvPlay: "Inzaghi? È uno dei più bravi allenatori al mondo, ha rosa molto ampia sa gestirla benissimo con una mentalità vincente se continua così arriva la seconda stella. Non troverebbe problemi se dovesse andare in Premier League, anzi sarebbe un’opportunità di crescita per vivere un calcio diverso un’altra cultura e mentalità diversa. In Inghilterra c’è il profilo del manager con molta autonomia nelle scelte e lì diventa un bel giocattolo poi il discorso passa al campo ma lui si è guadagnato il rispetto di tutto Europa facendo questo grandissimo lavoro all’Inter".