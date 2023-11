Presente anche César Aparecido al derby d'Italia fra Inter Vecchie Glorie e Juve Vecchie Glorie a Roseto degli Abruzzi, l'ex nerazzurro è stato intervistato in esclusiva da TMW, dove ha chiaramente risposto prima di tutto sul derby d'Italia, quello vero, in programma per il prossimo 26 novembre. "Mi aspettavo una Juve in lotta per lo Scudetto perché quest'anno non ha le coppe. L'Inter però ha una rosa lunga e secondo me può mantenere inalterata la distanza in classifica. Il derby d'Italia sarà una partita difficile, tosta, ma i nerazzurri ce la possono fare".

Quanto si vede la mano di Inzaghi in questa Inter?

"Simone ha saputo gestire bene il gruppo. Nel 2022-23 ha avuto problemi con alcuni giocatori che sono mancati, ma quest'anno ha ringiovanito la rosa e ha alzato l'asticella. Si vede dalla voglia che i calciatori dell'Inter mettono in campo in ogni partita. La mano di Inzaghi è stata fondamentale: l'allenatore ha saputo rimpiazzare alcuni elementi che erano dei veri pilastri della sua squadra".

Quanto peserà nel derby d'Italia il fattore coppe europee?

"La Juve a livello mentale ha il vantaggio di dedicarsi solo al campionato, è vero, ma l'Inter sta riuscendo a fare delle belle partite nonostante i tanti impegni. Non credo che ci saranno quindi dei condizionamenti in questo big match".