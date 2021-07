Cera: “Nandez e Nainggolan? Vediamo cosa succederà. Terrei Godin”

Nessun grande commento sui due nomi più caldi del mercato sardo parimenti a quello nerazzurro da parte della leggenda Pierluigi Cera che spende qualche parola su Godin

Sempre più in fermento il fronte di mercato sardo, indissolubilmente legato al fronte nerazzurro dai due nomi Radja Nainggolan e Nahitan Nandez. A parlarne è la leggenda del Cagliari Pierluigi Cera che, intervistato da L'Unione Sarda, si limita a commentare con un "vediamo cosa succederà". Su Godin aggiunge: "È un giocatore di esperienza, il suo lo fa sempre Non penso che ci siano di mezzo delle cifre che possano far tremare il bilancio: io lo terrei".