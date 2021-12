Ceferin: “Superlega miraggio cinico, ma il calcio europeo è resiliente”

"Non si può ignorare che anche l'ECA è stata significativamente colpita dalla minaccia di secessione", ha aggiunto

Redazione FcInterNews

Ospite dell'incontro annuale dell'executive board dell'ECA, il presidente dell'UEFA, Aleksander Ceferin, ha inviato un messaggio ai componenti dell'associazione che riunisce i club europei. "Con il ritorno delle competizioni e dei tornei UEFA lo scorso anno ad agosto - ha esordito il numero uno del calcio europeo - abbiamo dimostrato al mondo che il calcio europeo è resiliente grazie alla sua forza e unità. In una stagione eccezionale, dove tutte le partite si sono giocate contro ogni pronostico, un tributo va reso al Chelsea FC che ha fatto raggiungere alle rispettive squadre maschili e femminili le rispettive finali di Champions League. Ma permettetemi di congratularmi con tutte le squadre che partecipano alle nostre competizioni per club. Gareggiando in UEFA Champions League, UEFA Europa League e UEFA Women's Champions League, i club possono verificare ogni giorno l'importanza del modello e della piramide sportiva europea. La loro convalida delle competizioni UEFA per club significa che è qui che vengono stabilite legittimità, eredità e storia, non in un'impresa commerciale canaglia".

E ancora: "Non si può ignorare che anche l'ECA è stata significativamente colpita dalla minaccia di secessione. Vorrei qui riconoscere la professionalità della vostra organizzazione e dei membri del club che hanno riconosciuto il cinismo della Super League europea e hanno scelto di stare dalla parte giusta della storia. La vostra determinazione a sostenere la UEFA e il resto della comunità calcistica e resistere a questo miraggio è una testimonianza della tua forza e del tuo impegno per il vero calcio europeo. Vorrei anche esprimere la mia gratitudine al presidente dell'ECA, Nasser al-Khelaïfi. In questi tempi straordinari per tutti noi, ha sempre mantenuto la lucidità, la concentrazione e una visione positiva su ciò che deve essere fatto per migliorare le cose per il calcio europeo".

"Ma ora è il momento di guardare avanti - ha aggiunto Ceferin -. Non possiamo rimanere distratti dalle illusioni del passato se vogliamo concentrarci sul rendere il 2021/22 la più grande stagione di sempre. Abbiamo una nuova competizione per club da accogliere nella famiglia del calcio europeo, la UEFA Europa Conference League, che vedrà più club dare il proprio contributo alla diversità e all'esperienza delle competizioni UEFA per club. Il nuovo formato della UEFA Women's Champions League stimolerà ulteriormente il calcio femminile europeo per club in tutto il mondo e sarà fonte di ispirazione e motivo di orgoglio per tutti i tifosi. La speranza rimane viva e alimenterà le fiamme della passione calcistica nella prossima stagione. Se la stagione 2020/21 è stata davvero unica ed eccezionale, grazie alla nostra determinazione, impegno e determinazione reciproci, sono certo che potremo rendere straordinario il 2021/22", ha concluso.