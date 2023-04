Aleksander Ceferin incassa le critiche della sua Slovenia. Dopo l'ultima rielezione come presidente UEFA, infatti, alcuni media solveni hanno messo nel mirino alcune voci presenti nel suo curriculum. In particolare, stando a quanto ricostruito da Prava, Ceferin sostiene di essere stato in passato membro del consiglio di amministrazione dell’NK Olimpija/Bezigrad dal 2006 al 2011. Un'affermazione che non sarebbe veritiera e che, secondo il portale sloveno, avrebbe dovuto invalidare la sua elezione a presidente della UEFA già in passato.