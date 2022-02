Ceferin: “Sono sicuro che il Mondiale biennale non ci sarà, idea senza senso”

"Va contro tutti i principi del calcio, contro i giocatori, contro il calcio femminile, contro le Olimpiadi, contro gli altri sport"

Il presidente della UEFA Aleksander Ceferin ha rilasciato una lunga intervista al "Journal du dimanche", durante la quale ha affrontato diversi temi di attualità. Il dirigente sloveno ha esordito parlando del Mondiale ogni due anni, una competizione che – con questa cadenza – ritiene non abbia nessuna possibilità di prendere vita. «Sono sicuro che il Mondiale biennale non ci sarà, perché è un’idea completamente senza senso. Va contro tutti i principi del calcio, contro i giocatori, contro il calcio femminile, contro le Olimpiadi, contro gli altri sport. Non esiste assolutamente alcuna ragione per farlo, se non un approccio populistico», le parole di Ceferin riportate da La Repubblica. Lo riferiscono i colleghi di Calcio e Finanza.