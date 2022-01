Ceferin ribadisce: “Mondiali ogni quattro anni o si cannibalizza il resto”

Il presidente UEFA: "La Coppa del Mondo biennale è semplicemente una cattiva idea"

A margine della sua visita all'Expo di Dubai 2020, Aleksander Ceferin, presidente della UEFA, ha ribadito la sua contrarietà al Mondiale ogni due anni adducendo i motivi che rendono impraticabile il progetto promosso da Infantino-Wenger: "La Coppa del Mondo deve essere ogni quattro anni per essere interessante - le sue parole a Sky Sport -. Inoltre, se si terrà ogni due anni, cannibalizzerà il calcio femminile, altri sport, i Giochi olimpici e così via: è semplicemente una cattiva idea. La Coppa del Mondo è il più grande evento di calcio e deve essere ogni quattro anni. È molto chiaro, circa il 75% dei fan in tutto il mondo rifiuta l'idea di realizzarla ogni due anni".