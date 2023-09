Aleksander Ceferin, numero uno della UEFA, si è espresso dopo l'accordo con l'ECA per la nuova distribuzione dei premi: "Questo nuovo protocollo d’intesa si basa sulle solide fondamenta della collaborazione tra UEFA ed ECA per migliorare la piramide aperta e fondata su valori del calcio europeo, celebrata dai tifosi di tutto il mondo".

L'analisi valutativa è entrata nel dettaglio: "Il MoU porterà continuità, stabilità e una crescita sana che andrà a beneficio di tutta Europa. Per questo vorrei ringraziare il Consiglio Esecutivo dell’ECA e il suo presidente Nasser Al-Khelaïfi per l’impegno profuso nel trasformare questo nuovo accordo in realtà. La nostra collaborazione rafforzerà il calcio europeo, con la speranza che si tradurrà in una crescita e in un successo ancora maggiore del nostro sport".