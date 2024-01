Aleksander Ceferin, presidente della UEFA, è protagonista di un'intervista al quotidiano britannico Telegraph nella quale parla dei temi di attualità più rilevanti che coinvolgono il calcio europeo, dall'ombra della Super League alla nuova Champions League. Ceferin ha dichiarato che una delle ragioni per cui ha escluso che la finale di Champions League si svolga al di fuori dell’Europa è stata proprio la reazione al caso Superlega. "Ho sentito alcune persone dire che sarebbero molto felici se riuscissero a ottenerla. Nessuno me ne ha parlato, concretamente. E, ovviamente, ciò non accadrà. La Super League? Il comunicato stampa della Corte di Giustizia UE era fuorviante. Non c’è nulla nella decisione della Corte che indichi un abuso del nostro monopolio. Questo è un punto molto importante e ci siamo lamentati con la Corte, ma non puoi cambiare il primo effetto. Questa sentenza non è male per il calcio. Ciò che è più importante per me è che tutta la comunità calcistica ha respinto tutto ciò. Nessun tribunale avrebbe potuto obbligare il mondo del calcio a partecipare a questa competizione sciocca. Nessuno. Insisto ancora sul fatto che questo non sarebbe mai successo perché avrebbe rovinato il calcio. E non lo permetteremo, nessuno lo permetterà nel calcio. Non puoi comprare il calcio".

A proposito del nuovo format della Champions a 36 squadre con sistema svizzero, l'avvocato sloveno ha aggiunto: "Posso dire che il nuovo sistema della Champions League è qui per restare e non stiamo pianificando nulla di più. E non lo faremo perché ora il carico di lavoro dei giocatori e tutto il resto sono al limite". Infine, c'è una critica al nuovo Mundial de Clubes della FIFA: "Ero contrario alla proposta che fosse organizzato ogni anno. Perché non ha senso. Non credo abbia senso neanche ogni quattro anni. Ma le squadre lo vogliono. Però la Champions League è la Champions League e resterà la Champions League. Un torneo ogni quattro anni non mi preoccupa".