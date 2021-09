Ceferin incensa lo Sheriff: “Successo per il calcio moldavo. Lavoro fantastico”

Il presidente della Uefa non risparmia le lodi allo Sheriff

Due successi su due finora per lo Sheriff che dopo la vittoria casalinga contro lo Shakhtar ha battuto anche il Real di Ancelotti tra le mura del Bernabeu. Un'impresa che ha inevitabilmente fatto guadagnare ai moldavi la stima e i complimenti di tutto il mondo del calcio, a partire dal numero uno della UEFA, Aleksander Čeferin, in visita la scorsa settimana a Chişinău, capitale moldava. "È una grande storia di successo per il calcio moldavo. Anche se tutti seguiamo il calcio, siamo comunque rimasti sorpresi in un certo senso dal successo dello Sheriff, ma adesso non lo siamo più. Nelle qualificazioni hanno vinto contro squadre che avevano dieci volte il loro budget, mentre adesso hanno vinto in Champions League contro squadre che hanno un budget almeno 30 volte superiore. Massimo rispetto per il club. Stanno facendo un lavoro fantastico".