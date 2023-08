Intervenuto in conferenza stampa ad Atene, durante la quale si è parlato dell'accoltellamento mortale del tifoso dell'Aek Atene prima dell'eurogara contro la Dinamo Zagabria, gara poi rinviata, il presidente dell'Uefa, Aleksandar Ceferin ha detto: "Il problema della violenza e degli hooligans non è solo greco, ma di tutto il continente. Chiedo a tutti a livello europeo di contribuire a eliminare questo cancro. Faremo tutto ciò che è in nostro potere per garantire che una simile tragedia non accada mai più.