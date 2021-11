Ceferin: “I deputati del Parlamento europeo condannano progetti come Superlega”

La nota prosegue respingendo al mittente, senza indugi, la proposta di tenere la Coppa del Mondo ogni due anni: “Il Parlamento si oppone chiedendo inoltre alle organizzazioni sportive di rispettare la frequenza esistente dei principali eventi"

Il Presidente dell'Uefa Aleksander Ceferin ha commentato l’approvazione dell’Europarlamento di una risoluzione sui valori sportivi in cui si chiedono “nuove regole contro le competizioni sportive separatiste come la Superlega”. Ecco le sue dichiarazioni: “Il messaggio del Parlamento europeo a nome dei cittadini dell’Ue è chiaro: l’Europa e gli europei si oppongono fondamentalmente a progetti separatisti come la fallita Superlega europea che minaccia i valori dello sport europeo. Il calcio europeo non è un mercato pensato per servire solo gli interessi dell’elite e i guadagni finanziari: è una storia di successo che serve tutta la società. Continueremo a lavorare con l’Ue per rafforzare e proteggere il modello sportivo europeo nel calcio europeo. Il Parlamento dell’Ue è inequivocabile nella sua posizione sulle attuali grandi minacce che lo sport europeo deve affrontare. I deputati condannano fermamente e direttamente le competizioni separatiste come il cosiddetto progetto della Superlega, in quanto minano i valori e i principi dello sport e servono solo gli interessi delle elite e il profitto, senza alcun riguardo per i processi decisionali inclusivi”.