Ospite sul canale Youtube 'The Overlap', Aleksander Ceferin, presidente della UEFA, ha ribadito la sua visione del calcio europeo, che governerà fino al 2027 grazie alle rielezione prevista il prossimo aprile: "Ci sono così tanti obiettivi, è difficile nominarli tutti. Ma dobbiamo mantenere il nostro calcio lontano da questi squali che nuotano e cercano di rovinare la piramide, questo è molto important - ha chiarito nella chiacchierata con la leggenda dello United Gary Neville -. Non appoggerò più cambi a livello di competizioni, penso che ora dovremmo giocare Champions League, Europa League e Conference League; non credo che dovremmo cambiare. Non credo nemmeno fosse necessario cambiare, ma andrà meglio: quindi è un'evoluzione, non una rivoluzione. Ciò che mi rende felice è che la nostra competizione sia molto interessante e che tutti la adorino.. Quando senti l'inno della Champions League, ad esempio, tutti sono felici. Finché esiste questo, sono felice".