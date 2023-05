Presente oggi a San Siro per Inter-Milan di Champions League, il presidente della UEFA Aleksander Ceferin ha parlato così della semifinale di stasera: "C'è una bellissima atmosfera, mi ha molto sorpreso ed è importante per il calcio italiano - ha esordito ai microfoni di Sky Sport -. Il calcio italiano sta tornando grande come negli anni '90. In Italia le strutture sono ancora vecchie, ma ha comunque due squadre in semifinale di Champions League, due in semifinale di Europa League e una in semifinale di Conference. Bel segnale. Chi vince stasera? Mi piacerebbe rispondere, ma non lo so", ha concluso.