Crescenzo Cecere, agente di Ionut Radu, conferma che il portiere romeno lascerà l'Inter in estate ai microfoni di Tutto Mercato Web: "Andrà via, a giocare. Farà il suo percorso in prestito, salvo che non arrivi qualche squadra che punti su di lui a titolo definitivo. Vorremmo restare in Italia, anche se ha tanti estimatori pure all’estero. Vuole dimostrare il sul valore come già fatto". Radu purtroppo protagonista in negativo della corsa Scudetto con l'errore di Bologna, anche se Cecere protegge il suo assistito: "L’Inter non ha perso lo Scudetto contro il Bologna, ma ha avuto un calo perdendo tanti punti per strada. È stato un campionato avvincente. E l’Inter rimane una grande squadra. Il suo errore? Il passato non conta più”.