Cecchi: “Collaboro con Inzaghi da cinque anni. L’Inter? Le qualità ci sono”

Le parole del collaboratore tecnico di Simone Inzaghi ai microfoni di Inter TV

"Mi occupo di curare l’allenamento, di preparare gli allenamenti con il mister, condividiamo insieme agli altri collaboratori gli obiettivi da perseguire nell’allenamento, poi per quello che riguarda le partite si tratta di ricercare le strategie di gara da portare avanti durante tutta la settimana".

Con Simone Inzaghi vi conoscete da molti anni, come è nata la vostra collaborazione?

"Sono 5 anni che collaboro con Simone, nel periodo della Lazio. L’ho conosciuto perché sono stato per 10 anni nel Settore Giovanile a Empoli e quindi quando io ero in Primavera lì e lui alla Lazio ci siamo incontrati tante volte, abbiamo fatto tante sfide, qualche volta ha vinto lui, altre ho vinto io. È nata una bella amicizia, poi abbiamo fatto insieme il corso a Coverciano, ci siamo scambiati le nostre opinioni sul calcio, lui quando è andato alla Lazio mi ha chiamato e lì è nata la nostra collaborazione".

Quanto è importante questo periodo di pre-season per conoscersi e creare un gruppo affiatato?

"Adesso stiamo cercando di conoscere bene la squadra perché prima di cominciare a lavorare su di loro è importantissimo conoscerli. In questo momento stiamo valutando un po’ le caratteristiche, il carattere, il modo di lavorare, quindi ci stiamo un po’ adeguando anche noi a loro perché è giusto provare a creare una simbiosi. In questo momento li stiamo valutando per capire le caratteristiche".