Niccolò Ceccarini, direttore di RMC Sport, ha fatto il punto in casa nerazzurra per quel che riguarda il calciomercato attraverso il suo editoriale pubblicato su TuttoMercatoWeb.com: "Il quadro dell’Inter è molto chiaro - si legge -. Marotta e Ausilio hanno praticamente in mano De Paul. Sull’attaccante argentino dell’Udinese si era inserito anche il Napoli ma poi c’è stato il sorpasso. Un’operazione da 25 milioni di euro più bonus. Perisic se ne andrà. Il croato ha chiesto la cessione già in questo mercato ma non sono arrivate offerte all’altezza. L’Arsenal puntava al prestito oneroso con diritto. Troppo poco. In estate occhio anche ad un altro esterno, considerato che difficilmente Vrsaljko verrà riscattato".