Punto sull'Inter da parte di Niccolò Ceccarini, esperto di mercato, che tratta l'argomento sulle pagine di TMW. "Il mercato dell'Inter passerà molto da come finirà la stagione. Svanito il sogno scudetto, il grande obiettivo è concludere il campionato nelle prime quattro. Passaggio fondamentale a livello economico. È chiaro da tempo che in estate una cessione importante verrà fatta. Non tornare nell'Europa che conta significherebbe dover rinunciare ad un altro big. E in questo caso il nome di Lautaro Martinez potrebbe tornare prepotentemente alla ribalta. Un'ipotesi alla quale la società non vuole minimamente pensare ma che non può essere trascurata a prescindere.