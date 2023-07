Sono diversi i nomi in comune tra Inter e Milan sul mercato. Uno è quello di Lazar Samardzic, come puntualizzato da Niccolò Ceccarini nel classico editoriale su TMW. "Il Milan, dopo aver valutato Samardzic e Hjulmand sta infatti lavorando anche in altre direzioni - scrive l'esperto di mercato -. Piace molto Reijnders. La richiesta dell’Az è però giudicata al momento molto alta.

Furlani e Moncada puntano ad abbassare le pretese del club olandese. Un’altra pista da seguire è quella che porta a Musah del Valencia. C’è già l’ok del giocatore ma chiaramente rimane da trovare l’accordo con la società spagnola che vuole almeno 25 milioni di euro. E poi c’è Frattesi, su cui i rossoneri sono pronti ad inserirsi mettendosi in concorrenza con Inter e Roma".