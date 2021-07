CdS – Stadi aperti, Serie A sul piede di guerra col Governo: serve decreto ad hoc

Gravina e Dal Pino spingono per le "sedute alternate a scacchiera"

Secondo il Corriere dello Sport, le società di Serie A sono sul piede di guerra con il Governo per colpa della decisione di aprire gli stadi al 50% della capienza per i possessori del green pass. Una "concessione" inattuabile, visto che la norma prevede anche "la distanza interpersonale di almeno un metro", impossibile da far rispettare negli impianti italiani, a eccezione dello Stadium. Un danno che si aggiunge alla beffa perché si passerebbe solo al 30% del pubblico pagante.

In tal senso, nell'assemblea via web della Lega Serie A in programma oggi, si discuterà molto del punto all'ordine del giorno "la missione per la sostenibilità del sistema calcio". In passato qualche proprietario, su tutti De Laurentiis, aveva agitato lo spettro dello sciopero in caso di mancata riapertura al pubblico. Per l'ad dell'Inter, Giuseppe Marotta, è meglio usare il buonsenso: "Sarebbe utile eliminare il metro di distanziamento tra un posto e l'altro - ha detto all'Ansa - tenendo obbligatorio il Green Pass, che in questo momento rappresenta il massimo della tutela. Altrimenti la capienza, prevista al 50%, verrebbe ridotta al 25/30% e il danno alle casse dei club sarebbe considerevole. Pur apprezzando la decisione sulla riapertura, cerchiamo di lavorare tutti insieme per rendere gli stadi più sicuri e vivibili, senza perdere di vista gli introiti. L'Inter, ad esempio, nelle ultime due stagioni ha dovuto registrare mancati incassi al botteghino pari a circa 120 milioni, ai quali se ne aggiungono altri 80 da ricavi commerciali".