CdS – Si spegne il sogno Vlahovic: accordo trovato tra Fiorentina e Atletico

Dopo il corteggiamento da parte dei colchoneros, i madrileni trovano l'accordo con la Fiorentina per il serbo

Archiviato praticamente da subito, il sogno Vlahovic potrebbe oggi diventare vera e propria utopia per la dirigenza di Viale della Liberazione, costretta a ritirarsi dalla corsa al serbo per via delle pretese di Rocco Commisso. Il numero uno della Fiorentina infatti potrebbe aver trovato l’accordo con l'Atletico Madrid, più che semplicemente interessato all'attaccante classe 2000. per il passaggio in biancorosso di Dusan Vlahovic sarebbe stato trovato. Dopo l'intesa raggiunta tra i colchoneros e Darko Ristic, procuratore del centravanti, secondo il Corriere dello Sport pare sia stato trovato l'accordo anche tra le due società.