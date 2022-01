CdS – PPTV dovrà pagare 187 mln alla Premier: sborserà Suning?

Non è chiaro se la Premier potrà farsi valere con gli azionisti di PPTV, tra cui Suning e, indirettamente, il governo cinese

Il Corriere dello Sport dedica oggi un breve spazio del giornale alla questione relativa ai diritti-tv della Premier League e del'emittente cinese PPTV. La tv del gruppo Suning - secondo il quotidiano romano - dovrà pagare circa 213 milioni di sterline (187 milioni di euro) di risarcimento alla Premier League. "Aveva acquistato i diritti del campionato inglese nel 2017 ma secondo un tribunale britannico non avrebbe pagato le ultime rate - si legge -. PPTV si era giustificata con lo stop alle gare per la pandemia e il successivo ritorno a porte chiuse. Ma per la corte non avrebbe agito in buona fede, rescindendo il contratto e rifiutandosi di pagare. Secondo molti però non sarà facile per la Premier riavere i soldi, dal momento che la Pptv non avrebbe versato il dovuto ai suoi stessi avvocati. E non è chiaro se la Premier potrà farsi valere con gli azionisti di Pptv, tra cui Suning e, indirettamente, il governo cinese".